استعدادًا لـ«يورو 2024».. رونالدو يقود منتخب البرتغال لاكتساح أيرلندا وديًا

قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لاكتساح أيرلندا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية، التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أفيرو البلدي، في إطار استعدادات برازيل أوروبا لخوض بطولة يورو 2024.

شارك رونالدو في التشكيل الأساسي للمنتخب البرتغالي، ولعب اللقاء كاملًا، كما سجل هدفين من ثلاثية منتخب البرتغال على نظيره الأيرلندي.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال بهدف دون رد، سجله جواو فيليكس في الدقيقة 18 بتمريرة من برونو فيرنانديز.

في الشوط الثاني، ضاعف رونالدو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 50 من صناعة روبين نيفيز، قبل أن يسجل الثالث في الدقيقة 60 ولكن من بتمريرة من دييجو جوتا.

بهذه الثنائية، بات رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 21 سنة متتالية مع منتخب بلاده.

ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض نهائيات يورو 2024، ليشارك للمرة السادسة في البطولة القارية، ليصبح أكثر لاعب على مستوى القارة العجوز شارك فى نهائيات اليورو.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024 بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات: التشيك، تركيا، وجورجيا.