منتخب العراق يتأهل لكأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة

واصل منتخب العراق، سلسلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه على منتخب فيتنام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المشتركة.

بادر المنتخب العراقي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق حسين علي، قبل أن يهدر زميله مهند علي ركلة جزاء في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدف دون رد.

وواصل منتخب العراق سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن من تعزيز تقدمه في الدقيقة 71 عن طريق علي جاسم، بعد متابعة رائعة لركنية لعبها علاء عباس.

وقلص فام توان هاي الفارق لصالح منتخب فيتنام بهدف في الدقيقة 84، قبل أن يسجل أيمن حسين الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

منتخب العراق يتأهل لكأس آسيا بالعلامة الكاملة

بهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السادسة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، محققًا العلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الست.

بينما تجمد رصيد فيتنام عند 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، ليخطف منتخب إندونيسيا بطاقة التأهل لكأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لكأس العالم 2026 رفقة منتخب العراق، وذلك بعدما حل وصيفًا للمجموعة بـ10 نقاط.