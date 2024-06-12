محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبًا بالممشى السياحي في شرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ملعب أحد ملاعب التنس بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، ضمن أربعة ملاعب علي طول الممشى السياحي، بالإضافة إلى 2 ملعبان جاري إنشائهما، في إطار التنشيط والترويج السياحي للمدينة وإضافة عنصر جذب جديد للمشي السياحي بالمدينة بالإضافة لتنوع أنشطته التجارية.

ووجه المحافظ بإقامة بطولات محلية ودولية في اطار تنشيط السياحة الرياضية ويتكون الملعب من أرضية (10 متر× 20 متر)، وارتفاع الحائط الزجاجي عن مستوى الأرض هو 4 متر، كما يوجد به أعمدة إنارة وكشافات بارتفاع 6 متر.

تتميز الملاعب بالعديد من المزايا، منها: صغر حجمها مقارنة بملعب التنس، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في الأماكن الضيقة، إمكانية لعبها في الداخل والخارج، سهولة تعلمها وممارستها، كما أنها لعبة اجتماعية يمكن لعبها مع الأصدقاء والعائلة.