ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبًا بالممشى السياحي في شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ملعب أحد ملاعب التنس بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، ضمن أربعة ملاعب علي طول الممشى السياحي، بالإضافة إلى 2 ملعبان جاري إنشائهما، في إطار التنشيط والترويج السياحي للمدينة وإضافة عنصر جذب جديد للمشي السياحي بالمدينة بالإضافة لتنوع أنشطته التجارية.

ووجه المحافظ بإقامة بطولات محلية ودولية في اطار تنشيط السياحة الرياضية ويتكون الملعب من أرضية (10 متر× 20 متر)، وارتفاع الحائط الزجاجي عن مستوى الأرض هو 4 متر، كما يوجد به أعمدة إنارة وكشافات بارتفاع 6 متر.

تتميز الملاعب بالعديد من المزايا، منها: صغر حجمها مقارنة بملعب التنس، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في الأماكن الضيقة، إمكانية لعبها في الداخل والخارج، سهولة تعلمها وممارستها، كما أنها لعبة اجتماعية يمكن لعبها مع الأصدقاء والعائلة.

اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء التنشيط والترويج أعمدة إنارة وكشافات بطولات محلية ودولية خالد فوده محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ لترويج السياحي شرم الشيخ