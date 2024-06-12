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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مباحثات برلمانية بين المغرب وسلوفينيا بالرباط

المغرب
المغرب
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بحث رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تجمعهما مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في عام 2022.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي، أمس الثلاثاء بأن الجانبين استعرضا - خلال لقاء في العاصمة (الرباط) - عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، قدم رئيس مجلس النواب المغربي لمحة عن الأوراش الكبرى التي ينفذها المغرب.

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