أثناء اللهو والهروب من الحر.. مصرع شخص غرقًا بمياه النيل في المنيا

لقي شخص، مصرعه غرقا في مياة النيل، بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، أثناء اللهو والهروب من الجو الحار أثناء الاستحمام، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرفات النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا، يفيد بوصول جثة شخص كان برفقه أسرته، لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، يدعى " فادي حنا عياد " 27 سنة ومقيم بمركز بنى مزار، لقى مصرعه غرقا في مياة النيل.

وانتقل الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب علي شاطئ النيل، وكان برفقه أسرته اثناء زيارته لمولد العذراء.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان تبين أن الوفاة نتيجة اكسفسيا الغرق، ولا يوجد شبهه جنائية فى الوفاة، وهذا ما أكدته التحريات الاولية لمباحث المركز وأمرت النيابة العامة، بتصريح دفن الجثمان وتسليمه لأهليته.