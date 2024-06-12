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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية الكويت ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان قضايا «الاستجابة الإنسانية» لقطاع غزة

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا
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بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، الموضوعات والقضايا المطروحة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها أمس الثلاثاء انه تم على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة الذي ينعقد في البحر الميت - بحث الجهود المبذولة لتحقيق وقف القتال وحماية المدنيين والمساعي الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

كما تم بحث سبل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا ووفقا للمرجعيات والقرارات الدولية بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى فلسطين غزة