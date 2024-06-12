مصدر في بيراميدز يرد على شكوى نادي النجوم

رد مصدر بنادي بيراميدز على الشكوى التي كشف عنها نادي النجوم، والمتعلقة بمطالب مالية في صفقة انتقال محمود صابر إلى نادي بيراميدز.

وقال المصدر، إن القرار الذي يتحدث عنه نادي النجوم هو قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمتعلق بالقضية، مشددًا على أنه تم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.

وشدد المصدر على أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، وبعد صدوره، من الوارد أن يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" في هذا الشأن وبالتالي ليس هناك أي قرار نهائي في القضية.

أوضح أن فكرة مطالبة منع نادي من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم 31 مارس 2024، وليس حكم أول درجة مستأنف ضده وما يزال منظورا، في درجات التقاضي المختلفة.

تفاصيل شكوى النجوم ضد بيراميدز

تقدم نادي النجوم، أمس الثلاثاء، بمذكرة رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز، وذلك لعدم التزامه بتنفيذ القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

وطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).

وطالب نادي النجوم من الاتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.

ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز هو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقي