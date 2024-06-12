النمسا وقيرغيزستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والزراعة والصناعة في قيرغيزستان باكيت توروباييف - والذي يزور فيينا للمرة الأولى- تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة.

وقال الوزير شالينبرج - في تصريحات - إن الشركات النمساوية الرائدة يمكنها تقديم المعرفة المهمة خاصة في بناء وتشغيل محطات الطاقة الكهرومائية، موضحا أن فرص التعاون الجديدة مع دول آسيا الوسطى تنفتح أمام الاتحاد الأوروبي والنمسا ويجب تعزيزها خاصة في ضوء العدوان الروسي في أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارة هذا الوفد الكبير ورفيع المستوى من قيرغيزستان تؤكد أن العلاقات الثنائية بين النمسا وقيرغيزستان آخذة في النمو بقوة.