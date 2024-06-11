منتخب الأردن يطيح بـ«السعودية» من صدارة مجموعة تصفيات آسيا

مني منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بخسارة مفاجئة أمامَ ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعبِ الأول بارك بمدينة الرياض، وذلك ضمنِ منافساتِ الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

حملت المباراة شعار معركة الصدارة، حيث تنافس المنتخبان على خطف صدراة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح منتخب السعودية التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق المدافع علي لاجامي، بعد متابعة رائعة لركنية لعبها سلمان الفرج.

ونجح منتخب الأردن في إدراك التعادل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه علي عوان، بعد هجمة منظمة تكللت بتسديدة قوية استقرت في شباك الحارس السعودي محمد العويس.

وفي الوقت القاتل من الشوط الأول، خطف المنتخب الأردني هدف الفوز عن طريق لاعبه نور الدين الروابدة في الدقيقة 45+2، بعد تمريرة متقنة من زميله يزن النعيمات.

ومع حلول الشوط الثاني، حاول المنتخب السعودي العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل، لكن دفاعَ المنتخب الأردني كان صامدًا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1.

السعودية والأردن إلى كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية للمونديال

وتأهل كل من منتخبي السعودية والأردن إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والتصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وخطف منتخب الأردن صدارة المجموعة السابعة من منتخب السعودية، بعدما تساوى المنتخبان في عدد النقاط (13).