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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 38.3 ألف شاب وفتاة منهم ذوي الهمم خلال 8 أشهر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى توفير كامل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأشار الشريف، إلى أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛ قامت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠٢٣ بتعيين نحو 37 ألف شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و1300 شابا وفتاة من ذوي الهمم، وذلك بمنشآت القطاع الخاص.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم الجهات التنفيذية
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