محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ مشروعات للشباب

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وجاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزاؤرة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وهناء عبد الفتاح وطيل وزارة العمل، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، والتي شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وتوفيرمشروعات لعددٍ من الأسر البسيطة والأولي بالرعاية.

وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة، لتدر لهم دخلاً يساعدهم على تربية أسرهم، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبى اللازم لشاب وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى، وكذا دراسة حالة إحدى الموظفات بمديرية الصحة وتوزيعها بما يتناسب مع ظروفها الحياتية.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى، كما وجه المحافظ، رئيس مجلس ومدينة الفيوم، بدراسة شكوى سيدة تتضرر من عدم إنهاء إجراءات التصالح لها، وتقديم المساعدة اللازمة لحل مشكلتها.

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