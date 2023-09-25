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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تنظم ندوة علمية عن العلاج الطبيعي وإلتهابات المفاصل

ندوة علاجية
ندوة علاجية
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شهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الندوة العلمية الثالثة لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان “العلاج الطبيعي والتهابات المفاصل”، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.

وقال الدكتور السيد فودة، إن الندوة تأتى فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي باعتبار ان العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من أمراض العصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الندوة تهدف الى زيادة الوعي بفوائد العلاج الطبيعي، والفرص الهائلة الذى يوفرها للمرضى وللفريق الطبي، من خلال وضع وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ووقائي على أعلى مستوى علمي وأكاديمي، من أجل مساعدة المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال الدكتور وليد طلعت، إن الكلية نظمت هذه الندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعلاج الطبيعى، ومن أجل التعرف على كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى فى محافظة القليوبية والوصول إلى مستوى متميز من الأداء، مشيرا الى أنه حاضر فى الندوة عدد من أطباء العلاج الطبيعى بمستشفيات جامعة بنها، والمستشفيات التعليمية بهدف تبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الأطباء.

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تحقيق ا لرؤية مصر 2030 خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستشفيات جامعة بنها ناصر الجيزاوي
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