النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 وذلك للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 كالآتي :

مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) التابعة بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية 210 درجة بدلا من 215 درجة.

ومدرسة أبو كبير المعمارية العسكرية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية 155 درجة بدلا من 165 درجة لفصول الخدمات.

ومدرسة مشهور الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 165 درجة بدلا من 170 درجة لفصول الخدمات.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بالمحافظة لإستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق قواعد القبول المنظمة وتيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.