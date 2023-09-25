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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تشهد حفل تنصيب قادة أسرة طلاب من أجل مصر

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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شهدت جامعة عين شمس حفل تنصيب الهيكل المركزى لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس والهياكل التنظيمية الخاصة ب ١٦ كلية.

وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة و عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

 تنسيق ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  ابراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ، سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة ورواد أسرة طلاب من أجل مصر بجميع كليات الجامعة وإشراف  طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب،  ماهيتاب مجدي مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.

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اسرة طلاب من أجل مصر الإدارة العامة لرعاية الشباب حفل تنصيب رئيس جامعة عين شمس طلاب من أجل مصر
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