غدا.. فيفا يطرح تذاكر كأس العالم للاندية بمشاركة الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 التي تقام فى السعودية نهاية العام الجارى، فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأعلن “فيفا” عبر موقعه الرسمي، موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية قبل أكثر من شهرين على انطلاق المونديال، على أن يتم طرح التذاكر بداية من غدٍا الثلاثاء 26 سبتمبر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي، إن تذاكر مباريات كأس العالم للأندية ستطرح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى، كما أن أسعار التذاكرستكون متاحة خلال 24 ساعة.

ويشارك 7 أندية من قارات العالم في كأس العالم للأندية 2023، على رأسها فريق الاتحاد السعودي بصفته بطلاً للدوري المحلي في بلاده ومستضيف البطولة.

كما يشارك الأهلي بطل افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، كما يشارك مانشستر سيتي الإنجليزي بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارةآسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى "الكونكاكاف" بالإضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد.