رئيس دير مار متى بالعراق في حواره لـ“البوابة نيوز": داعش حطمت الأثاث والمقتنيات.. وأحرقت 10 آلاف كتاب

بعد أن أجبرت حملات الإبادة والتهجير التي مارسها تنظيم داعش الإرهابي ضد المسيحيين في العراق على ترك ديارهم عادوا مؤخرا إلى بلاد الرافدين.

ومن داخل دير مار متى التقت البوابة برئيس الدير للتحاور حوار حول ما عاشوه في العراق من داعش وآثارها وتخريبها وعودتهم الحميده لبلدتهم كما تحمست عدسه البوابة لتنقل معاناتهم مع داعش فالتقت رئيس الدير الأب الراهب يعقوب عيسو. وإلى نص الحوار.

في البدايه حدثنا عن قصه الدير؟

يقع دير مار متي شمالي شرق الموصل بالعراق 30 كلم وأسسه القديس مار متي في أواخر الملك سنحاريب بمساعدة ويحتوي علي كنيسة، وصهاريج، وصوامع لسكن الرهبان، وأحيط بسور كبير، ثم عبـد الطريـق المؤدي إلى الدير ويعرف (بالطَّبكي) وهو كلمة سريانية معناها المرتقي وعند حلول عام 480 أثار النساطره والفرس اضطهادا على الأرثوذكـسيين في كنيـسة المشرق، ومن جراء ذلك وصل الاضطهاد إلى الدير حيث أضرم فيه النا ر فالتهمت كل ما فيه من آنية كنسية وأثاث ولا سيما مكتبته، وتشرد رهبانه هنا وهناك، وبعد عـام 544 عاد الرهبان ثانية إلى الدير واستأنفوا أعمالهم النسكية ورمموا الدير، ولقد اشتهر الدير في أواخر القرن السادس والقرن السابع إذ أصبح مركزاً هامـاً في كنيسة المشرق، كما اشتهر بمعهده الديني ومكتبته الذائعة الصيت، وامتـدت حقبـة الشهرة هذه حتى نهاية القرن الثالث عشر حيث تعرض لهجمـات الفـرس والمغـول إذ تدمر المبنى تدميراً كاملاً وهجر مدة طويلة من الزمن كما ويعتبر هذا الدير من الأماكن المقدسة لدى المسيحيين ويعتبر شفيعا للكنيسة في العراق بالإضافة إلى أن الدير أثري دينى بالأساس هو يعود تاريخه إلى 6 آلاف سنة وهو من أقدم الآثار الموجودة وهو في أدنى مدينة النمرود وهى من أكثر المناطق التى وجد فيها آثار ذات قيمة سواء ذهب أو حجارة.

من قام ببناء الدير؟

حسب ما ذكر أن أخا لوزير فارسي مسيحى كان ذاهبا للحج بالقدس يمر على تكريت وابنه مريض والناس قالت له يوجد رجل الله الذي يدعى ماربيل على طريق الموصل نسمع عنه يعمل معجزات وحول طريقه من تكريت سوريا الى الموصل يطلب من ماربيل أن يشفي ابنه وذهب للحج ورجع قام ببناء هذه الكنيسة أى أن المكان بُنى بشفاعة ماربيل ومعجزاته

ما المميز بالدير؟

الشىء المميز بالدير كل الطوائف الإيمانية تأتى لزيارة الدير حتى المسلمين ويسمونه الخضر فهو الشفيع ونحن نسميه رجل الله أو القريب من الله فترى كل الأديان هنا، فهذا الدير للكل وليس المسيحين وينثر بركاته للجميع وتأتى عائلات ومدارس للزيارة بكثرة.

كم مدة رئاستك الدير؟

من قبل كنا رهبانا أتينا من لبنان وعشت بها 14 عاما وأنا عراقي في الأصل وأتيت هنا 2012 الى 2014 إلى أن أخرجتنا قوات داعش وعندما أتوا طلبوا منا أن نطلب حمايتهم إلى أن بدأوا بمنعنا من الخروج والعمل والتهديد وأخرجوا قرارا أن الذمى يا يدفع جزية يا يقتل يا يصير مسلما وأعطوا مهلة إذا ما نطلع ندفع أو نقتل ولكن لم نخرج وقمنا بتخبئة آثار الدير إلى أن أتوا وأخرجونا.



ما اسم الرهبنة لديك؟

رهبنة الأفراح.

ما دور الدوله العراقية في هذا الدير ليعد مقصد الزائرين؟

سعت الحكومة العراقية بالتعاون مع القيمين على إدارة الدير بتصليح الطريق المؤدي إلى الدير والذي يبلغ طولع 9كم وهو عبارة عن طريق ملتوي وقاس جداً وخطر للغاية ، ليكون طريقا مستقيما يسهل على الزوار الوصول دون مخاوف وعند مدخل قرية ميركي أُعدت مساحة كبيرة من الأرض لتكون موقف سيارات واستراحة قبل الدخول إلى حرم الدير ويعلو دير مار متى عن سطح البحر في سفح الجبل 2100 متر والكثير من الزوار يتسلقون الجبل مشياً على الأقدام وصولاً إلى الدير حيث يوجد طريق مرصوص بالحجارة يطلق عليه اسم الطريق الطبكي أي المرتقي .

آثار باقية

وما مواصفات الدير لتجعله أثريا؟

للدير بوابه كبيرة وحصن منيع راسخ الأركان والأساسات مشيدة من الحجر الأبيض كما أن له نافذتين وعمارة مكونة من دورين الدور الأول يشتمل على بوابة رئيسية ، وممر وغرفتين ، أما الدور الثاني فقد يحتوي على غرفتين أقيمت الواحد لاستراحة الضيوف والأخرى لتلبية احتاجاتهم وقد ساهم أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وأبناء العراق المخلصين بأموالهم الخاصة من تعمير الدير وترميم الأجزاء المتهمدمة منه وكل ماتعرض له من هدم ودمار وتخريب كما اهتم المقيمون بالدير بإقامة مقر يليق برئيس الدير ومقر لكبار الزوار وإقامة مخازن كبيرة، إلى جانب الاهتمام بتربية الأغنام والمواشى ويحاط الدير بسور كبير قد بناه البطريرك جرجس الرابع في عام 1762م ،وجدده الأسقف دنحا في عام 1863م ويوجد في دير مار متى كنيستان واحدة على اسم السيدة العذراء والثانية على اسم القديس متى الناسك والشيخ ، كما يوجد مدفن للآباء البطاركة ومطارنة ورؤساء الدير وبيت القديسين الخارجي والداخلي .



هل وجدت الدير مدمرا بعدما عدت؟

نعم كل ماهو رمز مسيحى كصور أو صلبان كسروه مع أنها أشياء غثرية تعود لـ 900 سنة وفجروا أماكن بالدير وفجروا مرقد بنى يونان وأى قبور لمشايخ مسلمين أو أنبياء قاموا بتفجيرها ومن المعجزات أنهم وضعوا متفجرات داخل وخارج الدير وكل شيء تفجر ما عدا مرقد ماربيل الذي يوجد فيه قبر ماربيل.



كم عدد السياح الذين يأتون للزيارة؟



هى أوقات يحدث فيها أن يأتى زوار سياح كثيرة وفترات تقل الزوار بالبداية في عيد ماربيل في 10 كانون الأول يأتى للزيارة في هذا اليوم ما يقارب 25 إلى 30 ألف زائر وباقي الأيام أعداد قليلة ما بين 20 الى 200 أو 600 زائر باليوم وممكن تأتى أيام لا يكون فيها زوار

المنطقة التى توجد فيها يوجد سُنة؟ ما إحساسك تجاههم؟



عندنا الخضر والبسطلية والخضر معظمهم سُنى والبطلية معظمهم شيعة والعلاقة بيننا هى علاقة وجود والخضر والبسطلية هى مغزى وجودها من الدير ويطلقون اسم الخضر على الدير فالمدينة مغزى كيانها من الدير.

هل توجد أى تجديدات على الدير؟



لا يوجد أى مساعدات للتجديد فأنا جئت بمبلغ بسيط فأنا وجدت هنا الأبواب والجدران والأثاث كله منهك ومهشم ولا يوجد كهرباء أو مياه وكان يعتبر الدير جدرانا فقط وبدغت بالكهرباء والمياه والأبواب وبدأت بتجديد الدير كاملا إلى أن استطعنا استقبال الزوار.

كم غرفة بالدير؟ ولأي طائفة ينتمي؟

كزوار لدينة 20 غرفة نصفها بأربعة أسرة والباقي 6 أو 7 سراير، يتبع الدير مطرانية السريان الأرثوذكس

وأسسه مار متي الناسك السرياني في القرن الـ ٤

وانضوى إليه بضعة آلاف من الرهبان والمتوحّدين من نواحي نينوي،



لاحظت منذ أن أتيت أن المسلمين يأتون للزيارة؟



نحن كعراقيين جديدة علينا كلمة مسلم ومسيحى وذلك بعد صدام إنما قبل صدام لا يوجد شىء اسمه مسلم ومسيحى فكلنا قومية واحدة وبعدما داعش تأذينا جميعا وحتى السنة تأذوا من داعش أيضا ونحن فكر علمانى وكل شىء جاء مع الأمريكان جاءت من الخارج وليس من جوهر البلد.

هل قامت داعش بحرق اى شيء بالدير؟

نعم قاموا بحرق المكتبة وكانت تحتوى على غكثر من 10 آلاف كتاب ونحن حافظنا فقط على المخطوطات يوجد هنا باب ملوكى وكل الناس هنا مؤمنة أنه من يعبره وقلبه منكسر ينال ما جاء من أجله



ما هذه المقابر؟

هذه مقابر رؤساء الأديرة سابقا ورهبان ورجال الدين يدفنون هنا عند البوابة.



هل الأجانب ياتوا للبركة أم سياحة؟

معظم الزيارات ليس لهم غرض دينى وإنما للسياحة بالمكان.

ماذا عن وجود مدفن الآباء بالدير؟

يوجد مدفن الآباء في القسم الشمالي من مذبح كنيسة القديس متى وهو مربع الشكل به ريازة تشبه ريارة هيكل الكنيسة .يحتوى مدفن الآباء على سبعة أضرحة نذكر منها ضريخ مار متى الشيخ ومار زكاى وغريغوريوس ابن العبري المتوفي في عام 1286م وضريح غريغوريوس برصوم والمفريان باسيليوس عازار .

وماذا عن مدفن الآباء الرهبان؟



هو عبارة عن مغارة صخرية توجد تحت هيكل مار متى كانت قد اختفت واكتشفت عند وفاة الراهب يعقوب ابن عرو في سنة 1910م .



مدفن الآباء الخارجي ما الذي يحتويه؟



يعرف هذا المدفن بمدفن الآباء الخارجي نظراً لوجوده خارج الأسوار وهو عبارة عن مغارة صخرية كبيرة تشمل العديد من رفات الرهبان ومنهم الراهب مار يوحنا ابن العسال ويمتلئ جبل الفاف أو الجبل المقلوب بالعديد من الصوامع المنقورة في الصخرة والتى كانت من قبل محط أنظار وآمال الكثير من النساك الذين قضوا حياتهم لله بالتعبد والصوم ونذكر من بينهم مار متى الشيخ الذي استقبل في أيامه الأمير بهنام ابن الملك سنحاريب حاكم ولاية آثور .

حدثنا عن قلاية أبن العبري؟

توجد قلاية يوحنا ابن العبري في شرق الدير وعليها كتابة سريانية بالخط الأسطرجيلي تبرز تاريخها واسم الناسك الذي كان فيها وعرفت بقلاية المفريان ابن العبري ، وقد شيد بجوراها صهاريج مياه وبجوار الدير يوجد قصر عرف باسم قصر الجاسوس ويعرف من اسمه أنه كان مكانا يسكن فيه رقباء الدير لمراقبة كل من يريدون الهجوم على الدير أو الاعتداء عليه ويملك دير مار متى معظم أراضي جبل الفاف وبه بساتين زيتون تحتوي على آلاف الأشجار ، وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 2500دونم ، كما تتوفر مواد البناء والتعمير في جبل الفاف من صخر ورمل وممر وتراب ويحتوى على أجود أنواع الحجارة التي ما زال العلماء يبحثون ويدرسون نوعيتها.

وكيف تصل للدير المياه؟



تصل المياه إلى الدير عبر صهاريج عديدة نحتت خصيصاً لخزن مياه الامطار تبلغ سعة الواحد 2420م مكعب مع مرور الوقت تمكن أبناء الكنيسة الغيورون من إيجاد وسيلة ناجحة لتوصيل المياه إلى الدير عن طريق الضخ بمضخات تعمل بجوار النبع .كما تمكنت الحكومة العراقية من توصيل الكهرباء بتركيب موتور كبير جداً يغطى حاجات الدير .

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