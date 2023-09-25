وزير المالية من شرم الشيخ: سيناء جسر يربط بين القارات (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استضافة مصر اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، هو تأكيد دور مصر الريادي على الساحة الإقليمية والدولية، فمصر تلعب دور محوري لتعميق التعاون الدولي، ومجهودات مصر في دعم التنمية المستدامة ولا يوجد دليل اكثر من استضافة مصر مؤتمر المناخ ومصر داعمة بمحاور التنمية المستدامة، مرحبًا بالحضور، قائلًا: "سيناء التي تعتبر جسرا يربط بين القارات".

وأضاف "معيط" في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، إن مصر داعمة لكل محاور التنمية على مستوى العالم، منوها بأن تداعيات جائحة كورونا أسفرت على عدد من التداعيات على مختلف القطاعات ومنها زيادة حجم التضخم على مستوى العالم.

وتابع، أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التعاون العابر للحدود، لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، منوها بأن مصر تؤمن أن تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع تتطلب تضافر الجهود بين دول العالم.

وأردف، وزير المالية: "نبرز أهمية التواصل والتعاون في ظل التحديات التي نواجهها بتحديات كبيرة بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية، وتأثيرها الأكبر على الدول الناشئة، فضلا عن تأثيرات التغيرات المناخية التي شهدتها ليبيا والمغرب مؤخرًا".