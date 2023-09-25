زيارتان استثنائيتان لنزلاء "الإصلاح والتأهيل" احتفالا بالمولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة

قررت وزارة الداخلية التصريح بزيارتين إستثنائيتين بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1445 هجرياً والإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6/10/2023.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وقد تم التصريح بزيارتين إستثنائيتين لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.