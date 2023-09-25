وزير المالية: مصر تلعب دورًا محوريًا لتعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات

قال محمد معيط، وزير المالية، إن اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ يؤكد دور مصر على المستويين الدولي والإقليمي، إذ أبرزت العديد من الأحداث الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات.

وأضاف معيط ، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على كل شعوب العالم، وتأتي استضافة مصر ذات الانتماء العربي والأفريقي الأصيل والتي تضع أيضا قدما في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأكيدا للنهج الذي اختارته القيادة السياسية.

وأوضح معيط، أن النسخة الثامنة من اجتماعات مجلس المحافظين للبنك الآسيوي، تعقد لأول مرة في مصر والقارة الأفريقية، وسط تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم، بسبب استمرار جائحة كورونا التي كان منها انقطاع الحضور الفعلي لمثل هذه الاجتماعات منذ 2019.

وأفتتح اليوم المؤتمر السنوي لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 ستمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدي البنك الآسيوي وعدد من وزراء الحكومة المصرية و106 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية و3 آلاف زائر.

وتحرص مصر على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة، وتستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل".