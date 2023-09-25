"حياة كريمة" تصل عمق وديان جنوب سيناء.. تطوير 26 منزلًا بقرية "منحر الناقة" بشرم الشيخ.. والمشايخ يشكرون الرئيس السيسي

تُعد مبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة؛ لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية لعقود، والتي تهدف إلى: التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وتفعيلًا للمبادرة على أرض الواقع؛ افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال تطوير التجمع البدوي بقرية "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ والتي تبعد عنها نحو 60 كيلو مترًا، وتعد القرية من أهم التجمعات البدوية، التي كان يعاني أهلها لفترات طويلة من تهالك منازلهم وتعرضهم لمياه الأمطار والسيول حتى جاءت مبادرة “حياة كريمة” وذلك ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وعدة شركات في إطار المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري، وأعادت لهم ولأسرهم الاستقرار ورسمت على وجوههم الابتسامة.

وتضمنت أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

من جانبهم، وجه مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء الشرك للرئيس السيسي على التطوير الذي شهدته القرية ووعدت وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء بأن هذا النموذج سيطبق في جميع القرى البدوية بالمحافظة.

والتقى المحافظ ووزيرة التخطيط مع أهالي التجمع وجرى توزيع شنط دراسية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد كهدية لأبناء التجمع.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمناً دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة.

وأكد فوده أن خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة التخطيط : “إن دور الحكومة أنها تيسر وتساند الجهد الذي يقوم به الشعب والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأهل المنطقة نفسها، وهذا اليوم يجسد حقيقي معنى التنمية المستدامة وهذا ما رأيناه من تطوير في طريقة المعيشة وتدريب المرأة والشباب والفتاة على المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل”.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد محافظ جنوب سيناء ووزيرة التخطيط معرض المشغولات البدوية واشاد المحافظ ووزيرة التخطيط بجميع المعروضات.

وحضر الافتتاح الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشوري، ومشايخ وعواقل المحافظة، وأهالي وأبناء التجمع.

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