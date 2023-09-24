نيوكاسل يسحق شيفيلد بثمانية أهداف قاسية بالدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الانتصار الأكبر في الموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة (8 - 0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة السادسة من البريميرلييج.

سجل أهداف نيوكاسل كل من شون لونجستاف، ودان بورن، وسفين بوتمان، وويلسون، وأنتوني جوردون، وميجيل ألميرون، وبرونو جيمارايش، وألسكندر إيزاك في الدقائق 21 و31 و35 و56 و61 و68 و73 و87.

الفوز العريض رفع رصيد نيوكاسل إلى 9 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. بينما توقف رصيد شيفيلد الصاعد مؤخرا لـ "البريميرليج"، عند نقطة واحدة، ويظل في المركز الثامن عشر والأخير.