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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسميا.. إلغاء التأشيرة الاضطرارية للكنديين في مصر

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا من وزارة الخارجية، يفيد بأنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 سوف يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول الى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم وقف منح التأشيرات الاضطرارية للمواطنين الكنديين عند الوصول في المطارات والمنافذ المصرية،  وكذلك إيقاف منظومة التأشيرات الإلكترونية E-VISA لحاملي الجنسية الكندية اعتبارا من هذا التاريخ، على أن يتم منح تأشيرة دخول مسبقة للمواطنين الكنديين من خلالا السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وفقآ لمحددات العمل بالمثل. 

وتابع الخطاب: "علما بأن المواطنين الكنديين الحاصلين على تأشيرات إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر 2023، سوف يصرح لهم بالدخول لجمهورية مصر العربية طوال فترة سريان التأشيرة حتى وإن إمتدت الى ما بعد تاريخ الأول من أكتوبر 2023.

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