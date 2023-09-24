رسميا.. إلغاء التأشيرة الاضطرارية للكنديين في مصر

تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا من وزارة الخارجية، يفيد بأنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 سوف يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول الى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم وقف منح التأشيرات الاضطرارية للمواطنين الكنديين عند الوصول في المطارات والمنافذ المصرية، وكذلك إيقاف منظومة التأشيرات الإلكترونية E-VISA لحاملي الجنسية الكندية اعتبارا من هذا التاريخ، على أن يتم منح تأشيرة دخول مسبقة للمواطنين الكنديين من خلالا السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وفقآ لمحددات العمل بالمثل.

وتابع الخطاب: "علما بأن المواطنين الكنديين الحاصلين على تأشيرات إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر 2023، سوف يصرح لهم بالدخول لجمهورية مصر العربية طوال فترة سريان التأشيرة حتى وإن إمتدت الى ما بعد تاريخ الأول من أكتوبر 2023.