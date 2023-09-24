رسميا.. إلغاء التأشيرة الاضطرارية للكنديين في مصر

تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا من وزارة الخارجية، يفيد بأنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 سوف يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول الى جمهورية مصر العربية.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم وقف منح التأشيرات الاضطرارية للمواطنين الكنديين عند الوصول في المطارات والمنافذ المصرية، وكذلك إيقاف منظومة التأشيرات الإلكترونية E-VISA لحاملي الجنسية الكندية اعتبارا من هذا التاريخ، على أن يتم منح تأشيرة دخول مسبقة للمواطنين الكنديين من خلالا السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وفقآ لمحددات العمل بالمثل.
وتابع الخطاب: "علما بأن المواطنين الكنديين الحاصلين على تأشيرات إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر 2023، سوف يصرح لهم بالدخول لجمهورية مصر العربية طوال فترة سريان التأشيرة حتى وإن إمتدت الى ما بعد تاريخ الأول من أكتوبر 2023.