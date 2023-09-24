"عنده 4 ثقوب في القلب".. أسرة شاب سوهاجي تستغيث بالرئيس والإمام الأكبر

"هو حقيقي الريس وشيخ الأزهر ممكن توصلهم رسالتي".. 8 كلمات رافقتهم دموع شاب سوهاجي في عقده الثالث، لا حول له ولا قوه، مستلقي علي ظهره، متمسكاً بحبال الأمل التي أنهكها 4 ثقوب في القلب وارتجاع في الصمامين الثلاثي والرئوي.. هكذا هو حال الشاب "جمال.ع" إبن محافظة سوهاج، التي شاءت الأقدار أن تجري له عمليتي قلب مفتوح وعملية قسطرة لسد الثقوب وإصلاح الصمام الثلاثي أولهما وهو بعمر العامين، وثانيهما قبل أن يكمل عامه التاسع.

بعد كل هذا ظن الشاب وأسرته أن تلك العملية هي المحطة الأخيرة في قطار المرض، ولكن ما إن أتم عامه العشرين، بات يتعرض لنوبات وأزمات قلبية حادة وبعد عمل عدة فحوصات وأشعات، اتضح أنه لابد من تدخل جراحي ثالث وإجراء عملية أخرى عبارة عن تغير صمامين ثلاثي ورئوي، ولكن لم يستطع أي معهد قلب أو مستشفي إجراء العملية لخطورتها علي حياة الشاب، فتم إجراء قسطرة له وكي 8 بؤر كهرباء بالقلب.

"البوابة نيوز"، التقت الشاب "جمال" وأسرته، التي ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير معاش شهري لنجلهم لمساعدته في إستكمال رحلة علاجه، وخصوصاً في ظل ضيق الحالة المادية والظروف المحيطة، فضلاً عن عدم توافر أي دخل ثابت للأسرة المكونة من 6 أفراد.