ads
الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي

المسجد الإبراهيمي
المسجد الإبراهيمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استنكرت الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الإبراهيمي الشريف، ومنع دخول المصلين إليه. 
وقال مدير عام أوقاف مدينة الخليل نضال الجعبري، في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس انتهاكات منظمة وممنهجة ضد المسجد الإبراهيمي تحت العديد من المبررات وهو أمر ينتهك حرية المصلين المسلمين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان وهو ما افتقده مصلو المسجد الإبراهيمي اليوم من خلال ما مارسته قوات الاحتلال ضدهم ومنعهم من الصلاة فيه كما تنص الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
وطالب الجعبري المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية المُصلين المسلمين أصحاب الحق في المسجد الإبراهيمي وأصحاب السيادة عليه بجميع مرافقه وساحاته لأداء صلواتهم بحرية وأمان بعيدًا عن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

ads
فلسطين المسجد الإبراهيمي قوات الاحتلال الإسرائيلي
ads