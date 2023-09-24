وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع اختبار مدرسة we

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء للعام الدراسى 2023-2024 وذلك بمعمل الحاسب الآلي بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية .

جاء ذلك بحضورأعضاء لجنة الاختبارات المهندسة رشا بهاء ممثل شركة We والدكتور هانى صلاح والمهندس / محمد عثمان ممثلا اكاديمية ناس

وفي بداية الزيارة رحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة على أرض جنوب سيناء وأوضح وكيل الوزارة أن مدارس للتكنولوجية التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وأضاف وكيل الوزارة أن المناهج الدراسية بها تتكون من 3 المناهج من 3 محاور أساسية وهم:

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

وتابع أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ الالتحاق بسوق العمل مباشرة. والالتحاق بالجامعات التكنولوجية.والالتحاق بالمعاهد الفنية والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة وأكد أن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية منها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي إضافة لفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي والحصول على الزي المدرسي مجانًا.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد وافق بالنزول للحد الأدنى للقبول بالمدرسة من ٢٤٠ درجة إلى القبول بحد أدنى ٢٢٥ درجة تيسيرًا على أبنائنا الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفرع الجديد لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء، تم فتح باب التقدم ابتداء من الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى يوم الأحد الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتم عملية اختيار الطلاب بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية،

وتضم التخصصات المحددة بالمدرسة تخصص اتصالات – برمجة وتطوير المواقع – شبكات وأمن المعلومات.

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