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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الصومالي: انتزاع 45% من مناطق سيطرة حركة الشباب

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أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن بلاده أحرزت تقدمًا في الحرب ضد حركة "الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، ونجحت في تحرير 45% من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وتسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية.

 ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بري مطالبته خلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على بلاده منذ أكثر من 30 عامًا حتى تنتصر بلاده على الإرهاب ويتولى الجيش الوطني مهمة أمنها.

 وأضاف أن الصومال ضحية لآثار تغير المناخ وقد شهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات، مطالبا بالمساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.

 

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