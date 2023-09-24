تاريخ مواجهات أوسوريو أمام المقاولون العرب

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الإثنين، في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مباراة الغد، المواجهة الثالثة للمدرب الكولومبي أمام ذئاب الجبل، بعد إياب دوري الموسم الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وربع نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بستة أهداف مقابل هدف.

ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الانتصار الأول في الموسم، بعد الخسارة من آرتا سولار الجيبوتي، بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتعادل مع بيراميدز بهدفين، مساء الخميس الماضي لحساب منافسات الجولة الأولى.

ويستعيد الزمالك جهود الثنائي أحمد سيد زيزو، وحاتم سكر، بعد غيابهما عن صفوف الفريق خلال مواجهة بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي، ويقترب أحمد فتوح من اللحاق بصفوف الأبيض في مباراة الغد بعد تعافيه من الإصابة أسفل عضلات البطن، التي لحقت به خلال معسكر المنتخب الوطني السابق.