بالصور.. افتتاح معرض "الحرف التراثية" بالعريش

افتتح عبد العال البدري سكرتير العام المساعد لمحافظ شمال سيناء نيابة عن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض الحرف التراثية والاشغال اليدوية ناتج الورش الحرفية التي أقيمت ضمن برنامج الملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر لشباب للمناطق الحدودية والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الافتتاح الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري المشرف التفيذي على المشروع وأحمد السيد مشرف عام المشروع. والدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام ،

واستمع عبد العال البدري سكرتير عام المساعد لمحافظ شمال سيناء لشرح تفصيلي عن طريقة العمل في كل ورشة وأسس تدريب الشباب. الفتيات على الحرف اليدوية والتراثية والتي تعد بمثابة اللينة الاولى في عمل مشروعات متناهية الصغر من الحرف التي تعلموها .

وأشاد سكرتير عام المساعد المحافظ بالمعروضات من منتجات جلدية واسككمورات ولوحات الديكوباج ونتاج ورشة الرسوم المتحركة والخشب خاصة في الفترة الزمنية القصيرة الورش .

وتتضمن الملتقى عدد من الورش الحرفية ومنها ورشة الاكسسوارات وورشة الصناعات الجلدية وورشة الديكوباج و رشة الرسوم المتحركة ، وورشة الطرق على النحاس وحفر الصدف ، كما تتضمن الملتقى ورشتي الدراما المسرحية والفنون الشعبية .

وينطلق بعد قليل حفل ختام الملتقى الثاني عشر لشباب الملتقى الثاني عشر لمشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية وذلك بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك اليوم الأحد الموافق 24سبتمير الجاري بقصر ثقافة العريش.

ويأتي اللقاء بحضور أكثر من 120شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، وأحمد يسري المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر وأحمد السيد مدير المشروع والدكتورة هالة الطلحاتي استاذ الإعلام وزميلة كلية الدفاع الوطني. ويتضمن حفل الختام افتتاح معرض المنتجات الحرفية والتراثية نتاج الورش الفنية التي صاحبت فعاليات الملتقى، ومنها ورشة صناعة الجلود وورشة الاكسسوارات وورشة الديكوباج والطرق على النحاس والحرق على الصدف، وورشة الخيامية، وقشرة الخشب، وورشة الرسوم المتحركة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر من اللقاء الثقافي لشباب المحافظات الحدودية يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٥ سبتمبر الحالي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

مشروع "أهل مصر" يشارك به أكثر من ١٢٠ شاب وفتاة من المحافظات الحدودية، و يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.