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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس رأس سدر يشهد مباردة أمان لذوي الهمم

جانب من فعاليات اللقاء
جانب من فعاليات اللقاء
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شهد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر  مبادرة أمان لذوي الهمم التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع أحد احزاب جنوب سيناء، اليوم الأحد، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
جاء ذلك في حضور دعاء حمدي امين ذوي الاعاقة و مندوبين عن إدارة التضامن الاجتماعي برأس سدر و مكتب التأهيل بمدينة أبوزنيمة .
و من كلمة ألقاها رئيس المدينة نقل خلالها تحيات السيد الوزير المحافظ للحضور و مقدما الشكر والتقدير لأمانة ذوي الاعاقة بالحزب و فريق العمل بمركز التأهيل بمدينة أبوزنيمة لتحملهم مشاقة السفر و الحضور لمدينة رأس سدر و ذلك لإنهاء إجراءات كروت الخدمات المتكاملة و غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين من ذوي الهمم .

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المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر مبادرة امان وزارة التضامن ذوي الهمم
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