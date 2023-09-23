دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة سان جورج الإثيوبي "صور"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج في ذهاب دور الــ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.

استهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربعة فرق وظهر خلالها حماس وتركيز بين الجميع.