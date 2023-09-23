ريمونتادا الـ8 دقائق.. برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو بالليجا

قلب فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، الطاولة على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجيك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

نجح البلوجرانا في العودة إلى اللقاء وتحقيق ريمونتادا مثيرة خلال 8 دقائق فقط، بعد تأخره في النتيجة بهدفين دون رد.

انتهى الشوط الأول بتقدم سيلتا فيجو بهدف للا شئ، سجله يورجن ستراند لارسن في الدقيقة 19، قبل أن يتخذ زملائه طريقة اللعب على الهجمات المرتدة، لينجح بها أناستاسيوس دوفيكاس في تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 76.

انتفض الفريق الكتالوني بعد هذا الهدف، بإحراز هدفين عن طريق الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 81 و85.

في الدقيقة 89، استطاع البرتغالي جواو كانسيلو أن يقود البرسا لفوز مثير بهدف ثالث، ليفوز برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2.

بهذا الفوز، تصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عن 4 نقاط في المركز السابع عشر.