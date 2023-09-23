وكيل صحة الشرقية يتفقد العيادات المسائية بفاقوس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم سير العمل بالعيادات المسائية بوحدة طب الأسرة ببني صريد، التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، للتأكد من تواجد الأخصائيين والقوي البشرية اللازمة للعمل في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية.

اطلع وكيل الوزارة علي مؤشرات أداء عمل العيادات المسائية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات المختلفة والتي تشمل "الباطنة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، والجلدية، وطب الأسرة، والطوارئ"

وتلاحظ ضعف التردد على العيادات خلال الفترة المسائية عن الصباحية، موجهاً ببعض المقترحات لتنشيط التردد على العيادات المسائية، وشدد على أهمية عمل الدعاية اللازمة لها، كما تفقد مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هذه المبادرة تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية بمحافظة الشرقية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالوحدة، في يومها الـ٩١ على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي، متابعا مؤشرات أداء العمل، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالمحافظة حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، والتي تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.