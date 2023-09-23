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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«غراب» يزور شركة تدوير قمامة ومخلفات صلبة بالصين

محافظ الشرقية يزور
محافظ الشرقية يزور احدي الشركات بدولة الصين
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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالنهضة التكنولوجية التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة مشيرًا الى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات التي من شأنها الحفاظ على البيئة.

 جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت لشركة SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT  التي تعمل في مجالات  الإستثمار والبناء والتشغيل والتحويل الفني للنفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ، وتغطي استثمار وبناء وتشغيل المناطق الصناعية  ، والتوريد الكامل لمعدات الحرق والتقنيات الرئيسية ، والتخلص من الحمأة ومخلفات البناء و معالجة التربة وحلول الطاقة الجديدة ومجالات الأعمال الأخرى.

 تأتي هذه الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والشركة ولجذب مزيد من الإستثمارات وإقامة مشروعات كمصانع تدوير القمامة لتستطيع المحافظة الإستفادة من التكنولوجيا الرائدة والمتطورة  للتخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة كهربائية ، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.

قال المحافظ: نظراً لضخامة المتولد اليومي من القمامة من المقالب العمومية والنقاط الوسيطة والتي تصل إلى 4 آلاف طن قمامة يومياً ، فحري بنا ان يكون تفكيرنا الأول في كيفية الإستفادة من هذا الكم الهائل والتاريخي من القمامة والمخلفات الصلبة بمشروعات ذات جدوى إقتصادية وبيئية، لخلق جو صحي آمن للمواطنين.

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