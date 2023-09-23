الدوري الإسباني.. تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره سيلتا فيجو بملعب مونتجيك، إذ تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل تشافي، اللقاء بالثلاثي الهجومي روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، وجواو فيليكس، كما يتواجد المخضرم الألماني إلكاي جوندوجان في خط الوسط.

ويسعى البلوجرانا لمواصلة الانتصارات في هذه المباراة، بعدما حقق سلسلة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، أبرزها الفوز بخماسية على ريال بيتيس بالجولة الماضية، وخماسية أيضًا على رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – كوندي – كريستينسين – ماركوس ألونسو

خط الوسط: روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع عشر بـ4 نقاط.