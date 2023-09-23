مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يبحث تطويرها ورفع قيمتها

عقد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية أولى اجتماعاته، وناقش الاجتماع سبل تطوير الجوائز.

يرأس المجلس الكاتب الصحفى الكبير محمد العزبى آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية، ويضم المجلس فى عضويته من النقباء السابقين يحيى قلاش، وضياء رشوان، وعبد المحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين ، سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.

وشُكلت خلال الاجتماع لجنة لوضع تصور تعديل لائحة الجائزة تضم نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، والكاتب الصحفى شريف رياض، والكاتب الصحفى أسامة سلامة، وكذلك لجنة لتنمية موارد دعم ورعاية الجائزة لرفع قيمة الجوائز تضم نقيب الصحفيين خالد البلشى والكاتب الصحفى حمدى رزق.

وتواصل اللجان النوعية عملها على مدار الأيام القادمة على أن ينعقد مجلس الأمناء خلال أسبوعين لمناقشة وإقرار الشكل الجديد للجائزة فى نسختها الجديدة.

حضر الاجتماع نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيلا النقابة حسين الزناتى ومحمود كامل.