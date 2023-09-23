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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 4 فضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (4) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2300) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (50) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (251) حكم قضائى متنوع.

 
 

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وزارة الداخلية المنافذ جرائم الهجرة غير الشرعية
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