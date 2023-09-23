رئيس طاقة النواب: مصر تتجه للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه إلى التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر المناخ cop 27 الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي والتي تدخل حيز التنفيذ مع شركات عالمية كبرى .

وأضاف عوض الله في تصريحات صحفية انه في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر انعقد الاجتماع الأول لـ "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي وهي خطوة مهمة حيث سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ايضات خلال الفترة المقبلة ، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل "لجنة تنفيذية" لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر واستصدار الموافقات المطلوبة، بعد التواصل مع باقي الجهات المعنية، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وذلك مع ضمان سرعة كافة الإجراءات .

واكد عوض الله ايضا ان الدولة ستقدم حوافز مقترحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر اعلنت عنها الحكومة و منها منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير. وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق حزمة حوافز استثنائية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية في هذا المجال.