26 سبتمبر.. نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة، جلسة 26 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل.

كانت قد قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة حبس المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم، عامين مع الشغل والنفاذ.

كما كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال «عبدالمنعم»، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

تبين أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارِ ضبط وإحضار الآخرين.