الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، يُعد هذا اليوم تذكارًا شهريًا له.

وفي هذه المناسبة، يتم تكريم ميخائيل والملائكة الأخرى السبعة التي ذُكرت في الكتاب المقدس، وهم غبريال ورافائيل وسوريال وصداقيال وسراتيال وأنانيال.

وميخائيل هو اسم مأخوذ من اللغة العبرية ويعني "من مثل الله" أو "من يشبه الله"، في الكتاب المقدس وهو رئيس للملائكة ورئيس جند الرب، تُعتبر شخصية ميخائيل مهمة في العديد من الأديان السماوية.

يُذكر ميخائيل في الكتاب المقدس في عدة مواضع، ومن بينها في سفر دانيال وسفر الرؤيا. وفي إشارة إلى حربه مع الشيطان، يقول ميخائيل: "ميخائيل رئيس الملائكة، حينها ساعده أنجل آخر وقاتل مع الشياطين وأرسلهم إلى الجحيم" (سفر موسى السادس عشر)، وهو يمثل القوة والعدل والنصر على الشر.

وفي العديد من الاعتقادات والتفسيرات الدينية، يعتقد البعض أن ميخائيل رئيس الملائكة له دور هام في الأحداث الأخيرة، ففي سفر دانيال في العهد القديم، يتحدث ملاك الرب مع دانيال ويخبره بأن ميخائيل سيقوم في الأيام الأخيرة، وتُشير هذه الكلمات إلى وقوف ميخائيل في دفاعه عن شعب الله ومحاربته للشر والظلم في زمان الضيقة العظيمة.

بالنسبة للإشارة إلى ميخائيل في رسالة تسالونيكي الأولى في العهد الجديد، يُذكر أن صوت رئيس الملائكة سيصاحب اختطاف الكنيسة، ويرى البعض أن هذا الصوت يُشير إلى دور ميخائيل في هذا الحدث.