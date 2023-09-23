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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

معرض الرياض الدولي للكتاب 2023.. "وجهة ملهمة"

معرض الرياض الدولي
معرض الرياض الدولي للكتاب2023
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يستعد معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر وحتى السابع من أكتوبر، في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة"، بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" دورة هذا العام، حيث تتمثل مشاركتها في جناح بقلب المعرض يحتضن كتبا ومخطوطات وتمثيلا لمكونات ثقافتها الوطنية، وحضور عدد من رموز الثقافة العمانية، وحضور دور نشر تستعرض آخر الإصدارات والعناوين.

يشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.

ويصاحب المعرض (مؤتمر الناشرين الدولي) الذي يقام في الرابع من أكتوبر لمناقشة جوانب صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر.

ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة هذا العام بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة، فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضًا أخيرًا في جدة خلال شهر ديسمبر.

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امسيات شعرية تحت شعار حفلات موسيقية سلطنة عمان 28 سبتمبر السعوديين الناشرين جامعة الملك سعود جلسات حوارية صناعة الكتاب معرض الرياض الدولى للكتاب
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