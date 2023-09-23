خمسة محاور يُلقيها البابا تواضروس خلال افتتاح كنيسة العذراء بجاردن سيتي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية خلال قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي التي قدم خلالها موضوعًأ بعنوان "كنيستي".

وتناول قداسته ٥ أشياء تُمثلها الكنيسة للإنسان:

١- الكنيسة تُمثل موضعًا للشفاعة وصداقة السماء مع سحابة من الشهود، وهم يتوسلون عنا أمام الله.

٢- الكنيسة تُمثل موضع الصلوات المرفوعة المتعددة، ونصلي استعدادًا لمجيء المسيح لعله يأتي ونحن نصلي.

٣- الكنيسة تُمثل موضع الكلمة المقدسة، لأن الوصايا هي رسالة خاصة من الله ترشد الإنسان في حياته، "فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ" (في ١: ٢٧).

٤- الكنيسة تُمثل موضع الأسرار المقدسة، التي هي العمل المقدس الذي يحيي حياة الإنسان من أجل خلاصه.

٥- الكنيسة تُمثل موضع الصحبة المقدسة، والتي تشجع المؤمنين على الحياة الفاضلة "شَجِّعُوا صِغَارَ النُّفُوسِ. أَسْنِدُوا الضُّعَفَاءَ" (١ تس ٥: ١٤).



