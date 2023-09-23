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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

خمسة محاور يُلقيها البابا تواضروس خلال افتتاح كنيسة العذراء بجاردن سيتي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، عظة روحية خلال قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي التي قدم خلالها موضوعًأ بعنوان "كنيستي".

وتناول قداسته ٥ أشياء تُمثلها الكنيسة للإنسان:

١- الكنيسة تُمثل موضعًا للشفاعة وصداقة السماء مع سحابة من الشهود، وهم يتوسلون عنا أمام الله.

٢- الكنيسة تُمثل موضع الصلوات المرفوعة المتعددة، ونصلي استعدادًا لمجيء المسيح لعله يأتي ونحن نصلي.

٣- الكنيسة تُمثل موضع الكلمة المقدسة، لأن الوصايا هي رسالة خاصة من الله ترشد الإنسان في حياته، "فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ" (في ١: ٢٧).

٤- الكنيسة تُمثل موضع الأسرار المقدسة، التي هي العمل المقدس الذي يحيي حياة الإنسان من أجل خلاصه.

٥- الكنيسة تُمثل موضع الصحبة المقدسة، والتي تشجع المؤمنين على الحياة الفاضلة "شَجِّعُوا صِغَارَ النُّفُوسِ. أَسْنِدُوا الضُّعَفَاءَ" (١ تس ٥: ١٤).

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البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني السيدة العذراء كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي
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