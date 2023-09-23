مقتل واصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمقطم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بالاسلحة النارية بمنطقة المقطم.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.



و بالفحص تبين حدوثها بين كلاً من طرف أول (3 أشخاص"أحدهما مصاب برش خرطوش بالبطن" وتم نقله للمستشفى) وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة ، و طرف ثان شخصين "توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" - والثانى"مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم" تم نقله للمستشفى وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى بإستخدام " فرد الخرطوش "نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المشار إليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.