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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: الغرب "غير مستعد" للمساهمة في الأمن العالمي

ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أن "الغرب غير مستعد"؛ للمساهمة في الأمن العالمي؛ من خلال رفع جميع الحواجز المصطنعة أمام التجارة الطبيعية، خاصة في المنتجات الزراعية وقبل كل شيء إزالة العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.

واعتبر المسئول الروسي، تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل، التي أشار فيها إلى أنه لا يرى أي إمكانية لاستئناف صفقة الحبوب، أنها "اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا ولن يفي بالتزاماته الخاصة بالجزء الروسي من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة ضمن اتفاق إسطنبول حول تصدير المنتجات الزراعية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن صفقة حبوب البحر الأسود توقفت عن العمل في 17 يوليو الماضي بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في أسطنبول في يوليو 2022، بسبب فشل شركاء موسكو في الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بروسيا.

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العقوبات الغرب روسيا الأمن العالمي المنتجات الزراعية
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