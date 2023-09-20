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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة الزمالك تحت 17 يهزم أكتوبر ببطولة الجيزة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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 فاز فريق الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق أكتوبر بنتيجة 3- 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة الشهيد أحمد منسي، ضمن مباريات الجوله الأولى للدور الأول من بطولة منطقة الجيزة. 

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- 25 - 20 25 - 23 25 - 21 25 - 20 .

وحرص حمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك علي حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني. 

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق؛ أكتوبر وحدائق الأهرام وصيد الدقي،  ومن المقرر أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع حدائق الأهرام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته لبطولة الجيزة. 

ويقود الفريق الأبيض أحمد مبارك مديرا فنيا، ومصطفى الشيشتاوي إداريا.

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فريق الطائرة بنادي الزمالك أكتوبر منطقة الجيزة أيمن مصطفى
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