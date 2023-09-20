طائرة الزمالك تحت 17 يهزم أكتوبر ببطولة الجيزة

فاز فريق الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على فريق أكتوبر بنتيجة 3- 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة الشهيد أحمد منسي، ضمن مباريات الجوله الأولى للدور الأول من بطولة منطقة الجيزة.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- 25 - 20 25 - 23 25 - 21 25 - 20 .

وحرص حمادة مجاهد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك علي حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب فرق؛ أكتوبر وحدائق الأهرام وصيد الدقي، ومن المقرر أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع حدائق الأهرام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته لبطولة الجيزة.

ويقود الفريق الأبيض أحمد مبارك مديرا فنيا، ومصطفى الشيشتاوي إداريا.