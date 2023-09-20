11 مباراة.. تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بأبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد على ملعب أليانز أرينا، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، البايرن واليونايتد في مجموعة واحدة وهي الأولى، بجانب كوبنهاجن الدنماركي وجالطا سراي التركي.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

واجتمع تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق البافاري على مان يونايتد في المواجهات السابقة بينهما.

وبدأت المواجهات بين الفريقين منذ عام 1998، وآخرها كان في عام 2014، وانتصر بايرن ميونخ في 4 مباريات من الـ11، بينما فاز مانشستر يونايتد في مباراتين فقط، فيما حسمت نتيجة التعادل 5 لقاءات.