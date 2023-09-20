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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 25 جنيهًا بنهاية تعاملات الأربعاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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سجلت أسعار الذهب زيادة جديدة بقيمة اقتربت من 25 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2215 جنيه للبيع و 2225 جنيه للبيع وعيار 24 حوالي 2531 جنيه للبيع و 2543 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 حوالي 1477 جنيه للبيع و 1483 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 1899 جنيه للبيع و1907 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب 17.72 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 78.73 ألف جنيه للبيع و 79.1 ألف جنيه للشراء .

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.531 مليون جنيه للبيع  و2.542 مليون جنيه للشراء.

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سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب
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