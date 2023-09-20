الذهب يرتفع 25 جنيهًا بنهاية تعاملات الأربعاء

سجلت أسعار الذهب زيادة جديدة بقيمة اقتربت من 25 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2215 جنيه للبيع و 2225 جنيه للبيع وعيار 24 حوالي 2531 جنيه للبيع و 2543 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 14 حوالي 1477 جنيه للبيع و 1483 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 1899 جنيه للبيع و1907 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب 17.72 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 78.73 ألف جنيه للبيع و 79.1 ألف جنيه للشراء .

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.531 مليون جنيه للبيع و2.542 مليون جنيه للشراء.