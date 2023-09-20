ضبط 11 متورطًا في مشاجرة عنيفة بسبب فتاة أجنبية بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب التحرش بفتاة في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات " إحدى الدول ) وبحوزتهم (2 عصا خشبية – قبضة حديدية)، وطرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثانى بالتحرش بإحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدى على المتواجدين دون تمييز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.