"بيطرى المنيا" تضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا اليوم الاربعاء من ضبط 233 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، خلال حملات تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات للتأكد من صلاحية المعروض من السلع و المنتجات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الحملات نفذتها إدارة المجازر بالمديرية، بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة ومباحث التموين فى 4 مراكز( بنى مزار، مطاى، سمالوط، ديرمواس )، مؤكدا استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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