ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غدا.. معرض عمان للكتاب ينطلق بمشاركة 400 دار نشر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، غدا الخميس، تحت رعاية العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتحل دولة قطر ضيف الشرف في المعرض هذا العام، من خلال برنامج ثقافي مميز بالتنسيق مع وزارة الثقافة القطرية، التي تمثل الجانب الرسمي للدولة.
ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر الجاري  400 دار نشر محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، ويقام تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وتتضمن هذه الدورة برنامجا ثقافيا متنوعا من حيث عدد الندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية والقصصية، وغيرها.


وفي إطار اهتمامها بالطفل خصصت إدارة المعرض هذا العام مساحة خاصة للأطفال من أجل تقديم فعاليات مناسبة لهم ضمن البرنامج الثقافي، حيث سيكون هناك فعاليات لوزارة الثقافة، وماراثون القراءة، وقراءات قصصية بالتعاون مع مؤسسة شومان، وفعاليات مقدمة من أمانة عمان الكبرى ممثلة بمركز ها الثقافي، ودائرة المكتبات في الأمانة، وفعاليات أخرى لوزارة الثقافة والشباب العُمانية، ودار نبجة للنشر والتوزيع/ قطر.


ويحتفي المعرض هذا العام بالأكاديمية والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، شخصية المعرض الثقافية تقديرا لجهودها الأكاديمية، وإسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتحديدا في الدراسات التاريخية، وسيكون لها ندوة خاصة في اليوم الأول من البرنامج الثقافي.

ads
اتحاد الناشرين اتحاد الناشرين الأردنيين الأمسيات الشعرية المقدسات الاسلامية الناشرين الأردنيين شخصية المعرض معرض عمان الدولي للكتاب وزارة الثقافة والشباب
ads