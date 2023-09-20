الرئيس العراقي يؤكد أهمية التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع العراقي

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية التعايش السلمي بين جميع المكونات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أستقبل اليوم في قصر بغداد، وفد الحركة الديمقراطية الآشورية برئاسة السكرتير العام يعقوب كوركيس والوفد المرافق له".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات في المجتمع العراقي كونه ركيزة ومنطلقا لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشاد الرئيس العراقي "بالتضحيات التي بذلها المسيحيون في الدفاع عن العراق في مواجهة العصابات الإرهابية وتمسكهم بالهوية الوطنية، وضمان مشاركة حقيقية لهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، حيث تم التأكيد على دور المكون المسيحي ومساهماته الفعالة في بناء المجتمع العراقي وإغناء الإرث الحضاري بالنتاجات الثقافية والفكرية".

الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد جهود النقابات العمالية لتشجيع القطاع الخاص

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، أهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات العمالية لتشجيع القطاع الخاص ورفد الحكومة في تطوير الاقتصاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال وليد نعمة فارس والوفد المرافق له".

وشدد رئيس الجمهورية وفقًا للبيان على "ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كونه يمثل ركيزة أساسية لتلبية مطالب المواطنين وتقديم الخدمات والبدء بمشاريع الاستثمار وتقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية".

وأشار إلى أن "العراق يتمتع بعوامل اقتصادية وجغرافية وثقافية وحضارية وهي مخرجات متميزة لإنجاح المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ومنطلق لأهمية توحيد جهود الاتحادات والنقابات المهنية واستقلاليتها، والاستفادة من هذه العوامل في شحذ الطاقات وزيادة وتيرة الإنتاج ورفد الحكومة في سعيها لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".

وتحدث رئيس الجمهورية "عن أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشيرا إلى "ضرورة تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم وبذل الجهود لإصدار التشريعات التي تضمن شروط عمل مناسبة لهم".

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاطات الاتحاد والنقابات المنضوية فيه وأهم المؤشرات التي تواجه عملهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وتثمينهم لطروحات وحرص فخامته على الاهتمام بالطبقة العمالية".